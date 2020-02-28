【新冠肺炎】桂莉芙柏德露上飛機戴口罩瞓覺　$779一個潮人必備

新冠肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情向全球蔓延，確診病人遍佈全球，美國確診病例即開始攀升，美國人沒有戴口罩預防染病的習慣，當地疾控中心更一度不建議美國民眾戴口罩。但美國女星桂莉芙柏德露（Gwyneth Paltrow）卻對今次疫情非常謹慎，在飛機上睡覺也戴上口罩，而她所戴的口罩更大有來頭。

桂莉芙柏德露（Gwyneth Paltrow）在飛機上戴住口罩瞓覺，非常謹慎。（IG截圖／gwynethpaltrow ）

「小辣椒」桂莉芙柏德露非常注重防疫。（Getty Images）

桂莉芙所戴的是瑞典出品、可重用的Airinum口罩，一個口罩售價HKD 498至HKD 779，而她所戴的口罩價值HKD 779（USD 99）。這個品牌的口罩型格防菌防病毒兼備，這款口罩展現出北歐簡約時尚設計，品牌非常注重外型設計，認為口罩應該不只舒適及具備保護性，同時亦應型格時尚，可以成為穿搭單品之一。

Airinum 設計貼臉，五道保護層能杜絕九成五的 0.3μm 大小顆粒，可以更換濾芯，外層有兩顆呼吸氣閥，排出面罩內部悶熱空氣，令呼吸更加暢順，難怪桂莉芙可以戴住瞓覺也不覺得翳焗。由於外型時尚又舒適，備受不少明星追捧，韓團Super Junior 藝聲、圭賢，還有郭碧婷等都戴過。

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非常注重養生的美國女星桂莉芙柏德露（Gwyneth Paltrow），有別於一般美國人，她對今次疫情超級小心謹慎，近日她飛往巴黎，在飛機上睡覺也戴上口罩。桂莉芙曾經參演2011年電影《世紀戰疫》（Contagion），她在電影中了解到瘟疫的可怖，她在IG留言說：「去巴黎途中，妄想？謹慎？平和？流行病？宣傳？姬妮芙只是準備與這個東西睡覺。我曾經在這部電影裡面，保持安全，不要握手，經常洗手。」

電影《世紀戰疫》（Contagion）以當年香港SARS的疫情作為藍本，戲中提及很多關於政府隱瞞消息及冷處理的情節，更有不少場口都在港拍攝，桂莉芙在戲中飾演「 零號病人」，是病毒感染的源頭。可能因此她份外了解疫症的可怕。

在電影《世紀戰疫》中，「小辣椒 」 桂莉芙柏德露 （Gwyneth Paltrow ）是病毒的「 零號病人」，是感染的源頭。（《世紀戰疫》劇照）