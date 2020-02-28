【美味情緣】56歲「冬菇」邱萬城冇走樣　離開TVB後活躍於舞台劇

大家還記得時常與「粉絲」鄧兆尊孖住出場的「冬菇」邱萬城嗎？（《美味情緣》電視截圖）

TVB在深夜時段重播經典劇集《美味情緣》，原來距離拍攝年份至今已經20年。主角吳啟華、陳慧珊、楊千嬅和林峯等都成為了知名藝人，劇集再度重播，網民都話喚起了童年回憶！除了一眾主角吸引外，在「百里鮮海鮮酒家」的員工同樣令觀眾留下深刻印象。大家還記得時常與「粉絲」鄧兆尊孖住出場的「冬菇」邱萬城嗎？

現年56歲的邱萬城是一名舞台劇演員，1996年畢業於香港演藝學院戲劇學院高級文憑（表演）後獲TVB邀請試鏡，其後的5年加入無綫拍劇，只可惜大多飾演配角，未能將才能充分發揮。

邱萬城離開TVB後，繼續向舞台劇和電影方面發展，他曾參演多套港產片如《掃毒》、《寒戰II》、《我的情敵女婿》等，而最令他難忘的是在1999年，杜琪峯邀請他拍《槍火》，面對着重量級演員黃秋生、吳鎮宇、任達華，他直認當時壓力非常大。邱萬城亦是《反斗奇兵》「火腿」一角的御用配音員，四輯都是由他配音。雖然邱萬城不在無綫拍劇，但他有份參演港台劇集，在《手語狂想曲》系列中飾演一位啞爸爸，表情多多，演出非常鬼馬。

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現時邱萬城主力參演舞台劇，年頭他有份出演音樂劇《利瑪竇》，而在四月亦會演出舞台劇《潘霍華的情書》。56歲的邱萬城外表和身形都和以前沒有太大的分別，希望他日後可以帶更多好的表演給觀眾。