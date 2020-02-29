【專訪】梁凱晴修讀語文系　符碌入行做主持：應該係最瘋狂嘅決定

梁凱晴話單獨主持節目其實幾大壓力，不過好在有工作人員幫助，加上不時向前輩偷師，自覺已慢慢地進步。（受訪者提供）

向來以主持旅遊節目為主嘅台妹梁凱晴（Nina），早前因在《東張西望》直擊台灣口罩短缺情況而引來香港網民嘅關注，對自己火速獲女神稱號，長腿姑娘Nina接受《香港01》訪問時坦言十分開心，她說：「雖然很開心不過真的不敢當，有很多前輩們都很厲害、很努力，對我而言他們更是男神女神，但是還是很謝謝支持我的粉絲們。」她希望觀眾可透過她主持的節目獲得快樂、歡笑、新智識，甚至能忘記工作上的疲勞，而為此，她會更努力充實自己，務求做到更優質，而近日，梁凱晴就身體力行地去學潛水，真係並非得個講字。

梁凱晴前日成功考獲潛水牌，相信大家好快可以喺節目見到佢潛來潛去。(受訪者提供)

今年23歲嘅梁凱晴，明明是主修阿拉伯語系，但偏偏走去做主持，她說當初純粹是因為睇到朋友轉發美食節目徵求主持人嘅post，於是膽粗粗一試，結果2017年她首次在《3日2夜》登場，翌年畢業後正式入行，她說：「踏入這行算是我做過最勇敢也是最瘋狂的決定，從一開始只是拍攝節目，到後來跟公司簽約一切都來得太快，顯得很不真實，家人也投過反對票，我也曾經迷惘過，自己究竟適不適合走演藝圈，但我真的從主持工作中學習到很多技巧和知識，而且還可以透過表演和主持，重新認識自己，迫出自己的潛力。」梁凱晴說家人當初反對入行是因為對娛樂圈並不了解而感到擔心，提到不少大台藝人入行初期都窮到燶，梁凱晴說台灣的物價比較便宜，所以收入部分至今未有影響她的生活。



因為對語言大感興趣，所以梁凱晴喺中學時由理科轉去文科。之後又因為睇過唔少阿拉伯旅遊書，加上由細到大都被埃及吸引，所以大學時主修阿拉伯文，估唔到學以致用喺《這一站阿拉伯》中。（ninaa0821@IG圖片)

梁凱晴雖然入行短短三年，但每年都至少有六個節目喺手，由一開始與其他人合作，到去年開始單獨主持，她除了感謝公司俾機會自己之外，亦十分感戲觀眾的指導。「他們不但會傳訊息給我打氣，也會指出節目裡可以補強和修正的地方，還會一直傳節目截圖給我。」提到無綫嘅旅遊節目，無論係男定女都不可避免地露肉，向來只騷長腿嘅梁凱晴笑言：「自己接唔接受到三點式上陣？我比較擔心屋企人睇到會心臟病發，而且自己身材亦唔係特別好，費時對粉絲造成視覺障礙啦。」到底係會造成視覺沖擊定障礙？不如試咗先啦。



梁凱晴話自己身材唔係特別好，加上怕對觀眾造成視覺障礙，所以暫時唔打算喺節目中以泳衣上陣。（ninaa0821@IG圖片)