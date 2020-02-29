【新冠肺炎】周杰倫潮跟李居明抗疫法？　台灣有「高人」原來仲勁

玄學家李居明最近多次分享應對新冠肺炎（俗稱：武漢肺炎）的方法，包括「口罩加持法」、「口罩加持法加料版」和電視台齊播動畫《龍珠》系列抗疫，引起網民關注兼「潮跟」。無獨有偶，台灣樂壇天王周杰倫昨日（27/2）亦在社交網站公開一張兒子「小小周」（Romeo）戴黑超的照片，而相中的「小小周」竟穿上印有《龍珠》角色的T恤，未知是否真的與李居明分享的抗疫大法有關。

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其實台灣亦有一位仁兄提出了不少抗疫奇招，他便是「中華中正黨」榮譽主席「少龍」徐浩城。月初，「少龍粉絲團官方網站」便貼出一段標題為《號外！少龍歌聲救您一命 肺炎流感不用怕》的文章，直指聆聽徐浩城的歌聲和加入「中華中正黨」可以治療疫情。除了聽歌之外，徐浩城更稱自己揮一揮手就能夠治療武漢肺炎，又指戴口罩、洗手等防護措施沒有效用，因為病毒能夠以打電話等意念方式傳播。

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雖然徐浩城曾指政府部門、新聞媒體等敢質疑他會「觸犯天條」，但當地警方卻「冇有怕」，日前通知徐浩城和「中華中正黨」秘書長李美華到案接受偵訊，指他們涉嫌違反傳染病防治法以及社會秩序維護法，如果調查結果屬實將依法辦理。而徐浩城在偵訊期間便指自己是接收到「神的旨意」，指揮手動作只是一種儀式，並非醫療行為。