【東張西望】揭老伯轉售捐贈口罩終極原因　李旻芳爆背後仲有段故

無綫（TVB）節目《東張西望》在昨晚（27/2）報道了一名在旺角街頭餐風露宿的老伯，指他接受好心人送贈的口罩後，隨即將口罩向他人兜售，有利用他人善心之嫌；而他本身更居於黃大仙一公屋單位，每月既有$3,900綜援領取，也有胞姊接濟，生活理應不成太大問題，難以理解他為何會決定在街頭行乞。

節目今晚便繼續發掘老伯的背後故事，原來他曾經做過清潔工，但早前因腰部受傷被迫住院大半年，期間有朋友在其家中白食白住，搞到電費、水費嚴重超支，只好借錢墊支。之後，有賭友建議他到旺角行乞，每日賺百多元補貼生活，最後成為一名「職業乞丐」。

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負責跟進事件的李旻芳（Lucy）接受《香港01》訪問時坦言好同情這位老伯，當中最令人可惜是老伯認識了不少損友，導致他染上了賭博惡習：「我仲見到伯伯有朋友直接行去佢個『乞兒兜』度拎錢，所以無論伯伯有幾多錢都可能唔夠。」她又認為老伯是好人，現在最需要是別人的關心和照顧：「好希望社福機構可以伸出援手，改善伯伯嘅情況。」

提到李旻芳到過老伯居住的單位採訪，她坦言屋內的衛生情況較差，因太多雜物搞到寸步難行：「屋內連瞓嘅地方都冇，所以伯伯都唔鍾意返屋企，寧願瞓街……我覺得伯伯唔係需要物資上嘅幫手，但係心靈上嘅輔導。」

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