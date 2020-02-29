吳青峰回應被恩師林暐哲因億元版稅決裂提告：髒水潑來就擦擦洗洗

蘇打綠主唱吳青峰，同昔日恩師林暐哲曾經情同父子，可惜去年底因為著作權問題決裂。上星期青峰剛完成首個個人台北小巨蛋演唱會，點知第二日就收到起訴通知。沉默多日後青峰終於喺社交網站發聲：「我不想淪為口水戰或抱怨，也懶得訴苦，髒水瘋狂潑來，那就擦擦洗洗。」

吳青峰（左）、林暐哲（右）（Facebook@大房小山音樂）

出道以來蘇打綠一直同林暐哲合作，關係亦師亦友，但因過億元人民幣版稅，林暐哲控告青峰違反台灣《著作權法》，演唱會翌日即2月24日正式被台北地檢署起訴。連日來蘇打綠各成員都有發聲，至29日凌晨青峰亦終於有回應。佢指好多朋友聯絡關心，自己都無回應：「事情來了，就好好坦然面對、處理，我不想淪為口水戰或抱怨，也懶得訴苦；除了該處理的就處理，其他我壓根不想浪費我的時間，去思考例如「人為什麼會變成這樣」、「以前的好都是假的嗎」這類的問題，也不想浪費我的情緒，掉入「我好悲慘」的圈套裡。」

本來法院在青峰開騷前駁回林暐哲申請，可是峰迴路轉地台北地方檢察署偵查後認定青峰違反《著作權法》將他起訴。

對於要同昔日恩師林暐哲對簿公堂，青峰亦坦然以平常心面對：「我的生命，只想花在值得的事情上。該負責的負責，該處理的處理，該面對的面對，髒水瘋狂潑來，那就擦擦洗洗，或許髒水或擦洗的過程會帶來靈感。所以不管發生什麼，我始終相信，都會是好的。就算再多不好，自己就有讓一切變好的能力。」

青峰指自己「不想浪費我的情緒，掉入「我好悲慘」的圈套裡。」（IG：@imqingfeng）

+ 2

吳青峰留言全文：

很多人問我還好嗎，我都沒回，

一來本來就是一個很懶得回訊息，

更從來不接電話的人啦，

但主要是，

因為我決定不管遇到什麼事情，

都不能，更不必掉進愁苦。

事情來了，就好好坦然面對、處理，

我不想淪為口水戰或抱怨，也懶得訴苦，

世界本就充滿好與壞的事，

就算是落在我頭上，

雖然莫可奈何，但也是會發生的，

因為我是這充滿好與壞的世界的一員。

除了該處理的就處理，其他我壓根不想浪費我的時間，

去思考例如「人為什麼會變成這樣」、

「以前的好都是假的嗎」這類的問題，

也不想浪費我的情緒，掉入「我好悲慘」的圈套裡。

從來就對得起自己，對得起所有事情，

沒什麼好愁苦的。

做音樂、在家看喜歡的書、聽喜歡的歌、跟朋友踏青，

我會快樂的事情還有很多，

我想把時間、情緒、感受花在這個上面。

人有一天都會死，隨時都有可能，

想到結束，就覺得再恐怖的過程也沒什麼大不了，

因為如此無常，

我的生命，只想花在值得的事情上。

該負責的負責，該處理的處理，該面對的面對，

髒水瘋狂潑來，那就擦擦洗洗，

或許髒水或擦洗的過程會帶來靈感。

所以不管發生什麼，我始終相信，都會是好的。

就算再多不好，自己就有讓一切變好的能力。

那就是所謂的，

Tomorrow will be fine.