【辣伙頭】鄧月平連過15關成首屆女廚神：得到大師認同係好開心！

ViuTV煮食綜藝節目《辣伙頭》28日晚播出決賽，晉身三強嘅鄧月平（Larine）、陳欣妍（Shirley）及余逸思（Yoshi）需於兩個鐘頭內完成包括頭盤、主菜、甜品嘅套餐，結果賽前大熱嘅Larine成為首屆女廚神贏得冠軍，當場開心到跳起，更攬住蘇菲以及郭奕芯等激動落淚。

鄧月平成為首屆女廚神，從陶大宇手上領取廚神獎項及廚師袍。

Larine三道參賽菜式分別為：頭盤中式煎帶子伴分子大紅袍橙汁、主菜辣味豬腩肉Pasta，甜品芝士伯爵菜蛋糕配四川幸運曲奇，相當創新，原來佢係以自己作為菜式主題：「因為我喺比賽入面曾經迷失過，但我撐落去，而今次嘅主題係我，第一道餸係我畀人嘅感覺，第一啖食落去冰冰涼涼，我第一個畀人嘅感覺會係咁，但認識我嘅人係發現我熱情如火，所以我整咗個辣嘅意大利飯，到最後其實我都有Sweet一面。由於一開始我用咗茶，就特登喺蛋糕裏面加咗大紅袍茶同埋伯爵茶去呼應返頭尾。」

鄧月平專心應付比賽。

不過比賽中途，主持兼評判陶大宇指Larine整嘅豬皮唔夠脆，Larine聽到後即露出失望表情：「宣布賽果前好緊張，評判對我哋三個都有讚有彈，我聽完個彈之後，覺得摧毀咗我成個人，當下就跌咗落地獄，到之後宣布冠軍嗰陣，又由地獄上返地面，嗰下感覺都有啲空白。」

鄧月平嘅刀功純熟。

連過15關打贏7個對手才登上冠軍寶座，Larine說：「得到呢個獎要多謝Christian（主持楊尚友），我記得佢喺比賽第五、六集嗰時同我講，睇好我係冠軍，我知道佢喺法國學廚多年，得到呢位大師級認同係好開心，亦都好沉重。拍攝期間，密密麻麻嘅拍攝期，每日拍十幾廿個鐘，其實台前幕後都好攰，雖然冠軍只有一個，但我覺得呢個榮耀係屬於他們我們你們。」

大宇宣布賽果，勝出嘅Larine開心到跳起。（影片截圖）

參加《辣伙頭》後好多朋友及粉絲都問 Larine 拎食譜， Larine 亦決定開 YouTube Channel 繼續分享其煮食心得：「同埋我都同出版社傾緊出食譜，希望一次過滿足晒兩個願望，又滿足到大家嘅願望啦，最近亦都有牌子想同我一齊研究醬汁，我覺得呢個都係喺我未做到所有嘢之前，可以畀大家快啲試到平平嘅手勢嘅方法。」

Larine得獎後與蘇菲及郭奕芯相擁而哭。