【金剛旅神團】余逸思傻大姐性格金剛都讚　IG粉絲暴升一倍成新寵

講起ViuTV的「女神」，大家一定會諗起陳希俞（Hailey）、沈殷怡（Shirley）和李昭南（Mishy）等，但看過《辣伙頭》後就一定會在「ViuTV女神名單」上再加上這位有點傻氣、個性率直又男仔頭的余逸思（Yoshi）。

有不少網民睇完《辣伙頭》之後成為了她的支持者。（IG@yoshi.1c）

對余逸思（Yoshi）的認識，大部分人都會提起2017年ViuTV節目《開工》中，她飛往日本體驗做清潔女工，她曾分別到日本新幹線以及溫泉酒店打工，清潔座位、更換座椅頭枕布、行李架和打掃房間，就連廁所都要洗埋，作為一個幕前演出的小花肯這樣豁出去，實在令人挖目相看之餘又在觀眾心中留下深刻印象。

Yoshi拍節目都非常落力，在《開工》中洗埋廁所。（電視截圖）

不過Yoshi其實是做模特兒以及參加ViuTV節目選美節目《美選D.n.A》而入行。說來有趣，在幕前，她與「優雅」二字完全扯不上邊，取而代之的反而是一種傻頭傻腦、貼地的親和力。再者，她喜愛旅行的性格，以及健康陽光的形象也為她帶來十足優勢。由2017年的《開工》、《暗中旅行2》到2018年的《嚮導玩》也清一色是旅遊節目。上周五（28/02）播完的《辣伙頭》之後，將繼續有她的縱影，事關她將會由3月2日開始，逢星期一至五有兩個節目推出，10點半的《埋嚟睇 埋嚟玩》和11點的《金剛旅神團》，再加上逢星期日播的《旅巫》就已經有4個節目了，所以說她是2020年的ViuTV新人王也不過份。

余逸思透露在《旅巫》中飲過死藤水後，有粉絲IG Direct問她的感受。

因為參加《辣伙頭》 IG粉絲急升一倍

Yoshi接受《香港01》訪問時表示，自己因《辣伙頭》而多了近一倍IG粉絲。「好多Fans都會DM同我講個節目，好多人都話估唔到我識煮嘢食。」她坦言，比賽之前她完全是一個「烹飪白痴」：「煮個麵或者意粉都識嘅，節目嗰排我真係睇咗好多書同食譜，起碼問朋友借咗15本書，又要睇食譜學點樣『解剖』魚蝦蟹，都係為咗要同其他女仔同一個Level。」

《金剛旅神團》星期一正式開播。

說回星期一晚的《金剛旅神團》，將由金剛帶同陳希俞、沈殷怡、余逸思及練美娟4位「旅神」遊東京發掘吃喝玩樂的好去處。首集他們就去了農夫市集試食「毒蠍辣椒醬」，試食後，金剛食完辣到講不出聲外，沈殷怡更直頭是辣到跪地哭起上來。

沈殷怡（Shirley）要試食勁辣辣醬，下一秒...

沈殷怡食到喊出嚟。

感謝金剛塞錢入自己袋

Yoshi表示，透過《金剛旅神團》得到了很多經驗，她感謝金剛：「同我之前做旅遊節目真係好唔同，你知金剛轉數又快，仲成日『塞錢入我袋』教我哋。」不過最令她開心的是，金剛將自己在TVB《獎門人》學到的「貼士」傳授給她，讓她知道如何做一個出色的「下靶」。她說：「佢講過：『做新人千祈唔好介意俾人恰！』仲叫我唔介意做白痴，因為呢種傻氣唔係個個都有。觀眾就係鍾意呢種效果。」Yoshi在拍攝完節目時還收到金剛的短訊，讚她：「新人嚟講你做得好好，多謝你吖。」

金剛、陳俞希、沈殷怡、余逸思再加練美娟，呢個組合好正。

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