李元玲騷健身成果都有錯？　黃安微博鬧：這個年齡段不要減肥節食

李雲迪徒弟，「鋼琴女神」之稱的李元玲時常在社交網站發布一些性感圖片，雖然她想給一個訊息大家，就是努力做運動就能有一個美好身形和健康身體，不過常常給人感覺較多的是在賣肉為主。但即使負評再多，亦無阻她繼續Post性感相。

李元玲經常曬做運動相。（Ig：cathrynli_）

今天（1日）李元玲又中槍，事緣台灣藝人黃安在微博發布一篇文章，再貼上好幾張李元玲的照片，內容是呼籲女性不要減肥、不要健身，引發網友討論。黃安說女性21至28歲這段時間是生命值最高的時期：「要收斂、要吸收，生命值衝得越高，後面的日子會越好過」，並且建議「最好在這個年齡段，不要減肥、不要節食、不要健身、不要對身體各種作，跟著人言走，不如跟著天意走」。黃安最後還說了：「美女們，不要再秀腹肌、二頭肌、肌肌肌啦！」

黃安言論一直都備受爭議性。（來源：黃安微博）

這言論一出網上引起爭議，不少網友認為做運動是一件好事情，能抗衰佬又能增強抵抗力，還質疑他，「你是中醫還是養生專家？」可是黃安還是有不少死忠粉絲，覺得他說得有很道理，「安叔給了我不減肥的好藉口」。不知道一直強調做運動是有很多好處的李元玲看到會有什麼反應呢？

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