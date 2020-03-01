【多圖】17歲少女告白被嘲矮黑醜　化妝美白變靚先係最強報復　

醜小鴨的童話故事，相信大家也不會陌生，但放在現實生活卻是十分殘酷，尤其是未變天鵝前的歲月，在越南就有一個真人版的醜小鴨故事，主角是17歲的少女Le Thanh Ngan(Katy)，她在向心儀男仔告白時，被對方當面笑醜，嘲諷她膚色及身高，慘被言語攻擊到遍體鱗傷的Katy，決意來一次醜女大翻身，學化妝及美白護膚，竟然神奇地顏值逆轉，現時更當上了美女網紅，超級勵志。

越南少女Katy，被心儀男仔嘲笑外貌，令她決心改變自己。（iamngan_katy IG圖片）

Katy化妝美白變靚後，整個人也充滿自信。（iamngan_katy IG圖片）

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17歲的越南少女Katy，天生膚色黝黑，身材矮小，有點大細眼，牙齒不夠整齊，而且臉上有著幾點黑痣，外貌上確是有少許瑕疵，但想不到當她向心儀男仔告白時，對方竟然攻擊她以上的缺點，百分百是人品有問題的渣男。其實Katy自少已因外貌受盡冷嘲熱諷，說她父母不算醜樣，為何她卻是如此樣子，最令Katy難受是現時傷得她最深最重的人，卻是自己的意中人，情景令人心酸。

女仔經過悉心打扮，確是有逆天之能。（iamngan_katy IG圖片）

痛定思痛的Katy，受到巨大打擊後，卻成為了她上進的力量，決心要令自己變靚，之後她努力學化妝，又不停護膚美白，外貌上竟然出現驚人變化，完全不用整容P圖，她Po出自己前後對比的照片，確是判若兩人，而她變靚後亦回復自信，更當上了一名網紅，又有自己的美容網店，由她自己當上生招牌。昔日用言語攻擊她的渣男，見到Katy的變化，肯定是恨錯難返。