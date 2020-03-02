【新冠肺炎】新版道明寺停工居家化身髮型師　王鶴棣親剃髮變光頭

不少藝人受內地新冠肺炎(俗稱：武漢肺炎)的影響都停工在家隔離休息，在這一段時間他們均發展出不少技能，就好似楊冪﹑張馨予等做了廚娘，非常用心地鑽研美食。而憑新版《流星花園》爆紅的王鶴棣，更化身為髮型師在家自理頭髮，親自剃了長髮以寸頭Look示人，外貌上Man了許多令網友有讚無彈，大家更直言嘲諷他：「就是有顏任性」引起討論。

王鶴棣因為《流星花園》爆紅的。（《流星花園》微博圖片）

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就在近日內地綜藝節目《嘿！你在幹嘛呢？》進行「雲錄製」，主持人之一的李維嘉就透過視訊連線與王鶴棣對話，當他眼見王鶴棣頭上頭上毛帽就感到好奇，一直以為他是頭髮太長關係所以才戴帽，沒想到此時王鶴棣就無預警地除下毛帽以光頭Look示人，搞到李維嘉感到相當驚訝，原來這一個新造型是他親自剃的：「反正都在家裡面也沒有工作，然後我不想洗頭也不想吹頭髮就直接把它剃了。」雖然不少網友看到之後都感到視覺上衝擊好大，不過大家非常喜愛他的新造型，認為他的顏值非常能駕馭任何髮型，更何況寸頭造型是測驗檢視一個帥哥的真正顏值，而王鶴棣這個造型已經是接近光頭亦依然非常帥氣，更多了一點成熟男人味，令網友們都有讚無彈：「有顏甚麼都撐得起」﹑「有顏任性」等，絕對是一位真正的帥哥。



王鶴棣因為兩年前出演新版《流星花園》飾演道明寺而爆紅，身高183CM長相帥氣的他似足漫畫裡走出來的人物似的，所以一出道就俘虜了不少粉絲的心。目前微博粉絲人數已經超過940萬人追蹤非常厲害，高人氣的他是內地極高流量男星之一。

王鶴棣光頭Look非常好睇。（影片截圖）