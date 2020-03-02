謝和弦出新歌揭舊愛身份　模特兒成語蕎當年曾遭劈腿分手

成語蕎被爆出係謝和弦舊愛，二人於十年前曾經交往，而當時嘅成語蕎剛以模特兒身份入行。（imjennycheng@ig圖片)

謝和弦同老婆Keanna以及新歡莉婭(Liya)三角關係雖然尚未解決，但並未對謝和弦造成任何影響，近日更準備將10年前舊歌《Jenny》推出，歌詞中「我完全被妳吃的死死」「妳怎麼可以讓我欲死欲仙」，擺明係同過往嘅情史有關。與此同時，謝和弦喺IG上載多張與Jenny對話嘅截圖，其中一句係Jenny話:「沒想到這首歌你要發行了！」

謝和弦喺IG上載同成語蕎嘅私訊截圖，令一段舊情曝光。（chord0415@IG圖片)

有網友即時搵出原來Jenny正正係模特兒出身嘅成語蕎，現年35歲嘅佢曾經推出過EP、亦有演過偶像劇，並參加過唔少綜藝節目，但知名度一般。喺同謝和弦嘅對話當中，成語蕎語重心長咁勸謝和弦記得要去睇醫生，但得到嘅回覆完全係九唔搭八：「永遠愛你」、「你好我就好」、「你繼續去露奶吧」……其後成語蕎在IG限時動態發文表示「以朋友的立場，希望你一切都好，好好看醫生治療，『勿忘初衷』。」有網友隨即搵出成語蕎早年曾昨客《康熙來了》嘅片段，她在節目中透露曾因男友要去美國讀書而忍痛分手，點知一個星期後，佢喺卡拉OK撞見男友拖住一位女生：「一個混血兒，滿漂亮的。」成語蕎當時口中所指嘅男友，似乎正正就係謝和弦。