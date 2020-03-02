內地網紅整容整到返唔到學　公開全天然舊相震驚網民

不少人為了追求他們心目中的「完美」，會選擇整容。內地有一個還未滿16歲、叫「小z娜」的網紅，在微博公開自己整容的心路歷程，成為網民熱話。

小z娜稱自己是2004年出生的，應該就只是15、6歲的年紀。（微博圖片@小z娜娜Nana）

這名叫「小z娜」的網紅，在微博有超過20萬的粉絲，照片中的她，眼睛大得誇張、鼻高、臉尖，像真人版芭比娃娃一樣，美不美就見仁見智，反正她追求的就是這種「美麗」。日前，她在微博發文公開自己的整容歷程，她寫︰「我13歲開始整容，給你們整理了一下我做的項目有：眼睛光雙眼皮就做了6次、眼角5次、鼻子4次、脂肪填充2次、全臉磨骨一次、面部吸脂2次、下巴假體一次、腰腹環吸大腿抽脂兩次、還有微笑唇唇珠厚唇改薄，嘴巴就動了三四次，說說20萬的磨骨，在上海找韓國醫生做的花了20萬，除了頭蓋骨能磨的全部磨了。」

「小z娜」發文全文如上。（微博截圖@小z娜娜Nana）

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「小z娜」又講更多關於自己︰「做過的項目太多了，一年就打了幾十次的全麻現在記性不太好，好多手術做過了都記不起來，只記得在自己身上花了幾十萬的錢。還有人問我在哪裡讀書，我在上海讀國際學校，一年學費20萬以後還要去英國留學，現在是出於休學狀態因為身體不好！整容整太多了不能學！！在家閉關休息。」她對於整容的看法是︰「整容改變命運，走上人生巔峰。」然後她附上了多張圖片，包括整容前的樣子和手術康復中的相片，其實整容前的她是一個天真的小孩，現在就整得非常不自然。有網民問她是哪來的錢去整，她回︰「自己家裡的唄」。

剛開始整容之路的小z娜。（微博截圖@小z娜娜Nana）

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網民對「小z娜」的追求持不同態度，有人留言︰「太難看了，真話」、「炫富唄」，有人就說︰「我喜歡你的耿直」，更有人質疑︰「真的04年嗎？醫院可以讓未成年整容？」，她回了一句︰「對的呀，有錢就可以」和「有監護人就可以的呢親親」。有網民認為她是炒作，大鬧︰「很明顯也就是炒作而已，故意把照片p成這個鬼樣，講話跟傻缺一樣引人注目，吸粉博關注，想紅！具體原因還是因為窮！想過網紅吸金的生活。」不過，這位網紅一於少理，除了會回覆網民們的留言外，也曾說了一句︰「整成什麼樣是我的事，你們也管不著…畢竟躺在手術台上不是每個人都敢的！」

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