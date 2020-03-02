【慶餘年】五竹叔完來係小鮮肉一名　佟夢實曾獲史上最帥嬴政稱號

五竹叔全劇蒙眼出場兼且無咩表情，如同機械人一樣。

《慶餘年》去年喺內地播出時，獲得網民甚高的評價，劇集終於登陸無綫，仲要由星期一播到星期六。於劇中飾演隱藏高中五竹叔嘅佟夢實，一直以保護張若昀飾演嘅范閑為重任。值得留意嘅係呢位五竹叔，雖然全劇蒙眼，但卻能清晰地分辨方向、打敗敵人、避過小范閑嘅整蠱。不過，佟夢實就話試過喺拍夜戲時「走着走着就絆倒」。

五竹叔真身其實係一名小鮮肉。（微博圖片）

27歲嘅佟夢實身高183CM，著起古裝完全無問題，喺《皓鑭傳》中飾演嬴政一角，雖然戲份唔多，但在討伐嫪毐時越發猙獰，即成功俘虜觀眾嘅心，更稱佢為「史上最帥嬴政」；到前年播出嘅《新神鵰俠侶》中，佟夢實版本嘅楊過被評為陽剛味十足，且有大俠嘅魅力。

劇中，范閑一直視五竹叔為長輩/親人，但現實中，佟夢實比張若昀年輕四歲。

佟夢實曾經係國家二級運動員、圍棋業餘五段棋手，大學時期又試過去山區進行支教，當初身邊朋友都以為佢會選擇同體育有關嘅工作，結果佢竟然去參加綜藝《起航吧少年》並正式出道。至今拍過嘅劇集包括《青雲志》、《艷骨》、《紈絝世子妃》。

佟夢實因為外形亮眼，而被網友封為「史上最帥嬴政」。（網上圖片）