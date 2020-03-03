日本最美「女僕外賣妹」出爐　直送蛋包飯仲附帶「神秘服務」！

日本人一向創意無限，除了有數之不盡的綜藝節目專輯如「唔準笑系列」、「扮嘢大賽」及「整人節目」之外，生活用品的設計亦特別貼心，去過日本的百貨店就一定會體驗得到。最近日本名食品企業Nippon Ham新推出一款即叮微波蛋包飯，只要用兩隻新鮮雞蛋，拂勻後分兩次倒進袋中，再分兩次放進微波爐叮熱即可進食，既方便又貼心。為了加強宣傳力度，Nippon Ham拍攝了一段極富創意的短片，找來萌值爆燈的伊織もえ（萌）化身女僕，背著微波爐四處外送，為客人送上熱騰騰的即叮蛋包飯，最後還會用撒嬌的聲音向客人喊出一聲「主人」。

伊織もえ揹住個微波爐周圍走：

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人氣Coser伊織萌

這段創意、貼心兼備的宣傳短片推出後即時掀起話題，網友們紛紛直呼女僕外送員真的太可愛，外送蛋包飯的方式「太幸福了」、「女僕送來特別好吃」、「日本人真的很會搞噱頭」、「宅男的救贖」、「打趴所有外送服務」。其實這位化身可愛「女僕外賣妹」的伊織萌是日本著名的Coser，其IG粉絲數已超過54萬，曾推出過多本個人寫真集。而且近年伊織萌亦已進軍中國內地巿場，其微博帳戶亦已吸引超過80萬名粉絲，不時就會分享自己的Cosplay相片，更以中文與網友溝通！

如果係真嘅就好喇：