陳法拉15年前時裝相曝光　網民大讚keep得好：一直都冇變

38歲陳法拉去年嫁給法籍老公後，過着幸福人妻的生活。昨日（2/3），法拉在IG上載了3張大約在2005年為日本時裝雜誌拍攝的照片，並加上hashtag #15yearchallenge、#japan、#青春啊、#曾幾何時。雖然已經事隔15年，不過保養得宜的法拉，無論是外貌還是身形上都和以前分別不大，網民紛紛留言大讚：「而家仲靚咗！」、「你一直都冇變」，連陳敏之、欣宜都忍唔住話正呀！

點撃睇15年前的法拉：

原來早在2000年，當時18歲的法拉在日本當交換生，讀書之外更被當地女性雜誌《JJ》選中擔任模特兒，拍攝多輯時裝照。去到2005年，法拉代表紐約來港參加國際華裔小姐競選，奪得亞軍並加入無綫成為藝員。她在2013年離開TVB後回歸校園，進修充實自己，2014年在美國茱莉亞學院（Juilliard School）修讀戲劇碩士課程。除了參演HBO的電視劇《The Undoing》，與奧斯卡影后Nicole Kidman及金球影帝Hugh Grant合作外，法拉就鮮有在幕前出現，相信觀眾們一定非常期待她的回歸。

講到保養方面，法拉曾分享3大美容秘訣，第一是要多用精華素，可以滋潤同時令皮膚變得光澤。第二是注意防曬，出街一定帶遮，盡量在有遮蔭下活動，可以減少出乾紋和色斑。而第三招是平衡工作壓力，要適時放鬆，對自己好些。