【二月廿九】劉俊謙率領神秘學會研究穿越　副導上鏡飾演次元專家

生於2月29日的Yeesa（吳海昕飾），在25歲生日前（2017年2月28日），突然穿越去到2020年2月29日的北海道。（《二月廿九》劇照）

由羅嘉駿執導，吳海昕、徐天佑與劉俊謙主演的ViuTV新劇《二月廿九》，已於周一晚（2/3）首播。作為首章，要引領觀眾入局，交代角色性格之餘，亦埋下伏綫 ── 為何張麗紗（Yeesa，吳海昕飾）會覺得自己沒有好運？她的成長經歷為何？其父辰叔（張松枝飾）又何以會終日酗酒，放棄自己與女兒？這些情節，都為往後的故事發展提供合理基礎，既然戲肉未到，劇情無需有太大起伏，感覺平淡實屬正常，當然節奏上可以稍為調節得更快，但主綫清晰沒有失焦，始終這個世界不能夠只有「阿媽係女人」的劇集，每件事都畫公仔畫出腸，我倒不如去看《愛‧回家之開心速遞》。

第一集完結前，Yeesa已成功由2017年2月28日的香港，一下子穿越去到2020年2月29日的日本北海道，為何馬志浩（Ryan，徐天佑飾）會認識Yeesa？而經常在預告出現的「神聖幾何學會」主席余家聰（劉俊謙飾）跟Yeesa又是怎樣遇上？這些都會在今晚（3/3）播出的第二集逐步拆解。觀眾特別要留意「神聖幾何學會」這個組織，事關學會六位成員 ── 余家聰、巴西龜、耶穌、跳掣、關羽、Alien，都會按照自己擅長的領域，嘗試找出Yeesa能夠由過去穿越到未來的原因，他們最初因為志同道合而走在一起，研究二次元、外星人，以及一切超乎現實的事情。乍看這張團體照，相信除了劉俊謙和岑珈其之外，絕大部份讀者都不認識其餘四位，我亦深信ViuTV不太會花時間和篇幅去介紹，就趁第二集播出前，簡單說說他們的真實名字和背景。

「神聖幾何學會」在《二月廿九》故事中相當重要，六位成員分別按照其擅長之處，追尋Yeesa（吳海昕飾）由過去穿越來到2020年的原因。他們分別是（上排）Alien（鄭文熙飾）、關羽（關永宇飾）、跳掣（蘇欣婷飾）、巴西龜（岑珈其飾）、余家聰（劉俊謙飾）以及耶穌（梁天尺飾）。巴西龜是副會長，擅長數學及物理，相信世界太大無奇不有。而余家聰是哲學博士，博學多才，喜歡四處冒險。（《二月廿九》劇照）

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前排坐在梳化的三人，分別是巴西龜、余家聰和耶穌，耶穌是陰謀論者，所以他覺得Yeesa能夠穿越是與生俱來，「Yeesa一出世就擁有呢個能力係咪巧合？好可能係一啲有權力，有科技嘅人，培養出嚟嘅實驗品！」對，他是陰謀論者，所以他深信Yeesa受到第三方操控才能夠穿越。這個角色由梁天尺飾演，有否覺得他有點眼熟？有看過《逆流大叔》嗎？他就是那個從龍哥（吳鎮宇飾）手上搶走Carol（胡定欣飾）的那個「蟲哥老竇」張文寶，2011年他在香港演藝學院戲劇學院畢業，外貌上跟導演黃修平有幾分相似，因為參演舞台劇《塵上不囂》而獲吳鎮宇賞識。

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梁天尺的師妹、2018年於演藝學院畢業的蘇欣婷（Esther，又名Sogun），她飾演跳掣，是一位NLP催眠師，所以她會從睡眠角度去理解Yeesa穿越這件事。「我覺得佢只係靈魂出竅，佢進入咗一個深層潛意識之後，佢係可以進入另一個狀態。亦可能佢係一個超級日本迷，念念不忘，必有回響！」至於另外兩位，身份比較特別，因為他們本身不是演員。先說最左邊的Alien，真名叫鄭文熙（Mans），是《二月廿九》的副導演，他在「神聖幾何學會」裏最擅長外星研究，他認為Yeesa穿越到未來可能跟日本人信奉神道教有關。最後一位，亦即圖中最高的一位，是關羽，在組織中是一位次元分析師，他認為Yeesa生於二月廿九，可能是她在其他次元世界，穿越來到地球出生。現實中，關羽原名關永宇，是《二月廿九》製作公司、導演Steve的拍檔。

余家聰（劉俊謙飾）在2020年遇上由過去穿越到未來的Yeesa（吳海昕飾），並一起尋找背後原因。（《二月廿九》劇照）