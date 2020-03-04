新版《花邊教主》女主角出爐　18歲Emily做Blake Lively接班人

美國校園劇集《花邊教主》（Gossip Girl）在2007年首播，第一季就引起轟動，拍攝6季之後，劇集在2012年完結，成為不少人心目中的經典。雖然過去幾年曾經傳出過不少電視台計劃重啟《花邊教主》的消息，但直至去年HBO Max證實《花邊教主》將會在今年回歸，而且還找來了原本的團隊操刀，消息一出令不少劇迷大感期待。日前終於公布新版女主角人選，現年18歲的Emily Alyn Lind將會加盟，在劇中飾演Audrey。

《花邊教主》（Gossip Girl）講述一班出身自上流社會的年輕人繁複感情故事。（劇照）

日前 HBO公布了重啟版的《Gossip Girl》全新概念海報。（IG@gossipgirl）

《花邊教主》（Gossip Girl）是很多人心中的美劇經典，劇情圍繞住一班就讀於貴族高中的上流社會青少年，在紐約市曼哈頓上東區的生活，講述了他們在讀書期間所發生的種種八卦與愛恨情仇。劇中每個角色都個性鮮明，加上時尚的穿搭風格，是不少80、90後少女的青春回憶。

當年的Queen S（Blake Lively飾）、Queen B（Leighton Meester飾）是不少80、90後少女的青春回憶。（IG@gossipgirll）

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雖然很多劇迷都希望當年的Queen S（Blake Lively飾）、Queen B（Leighton Meester飾）、Nate（Chace Crawford飾）、Chuck（Ed Westwick飾）、Dan（Penn Badgley飾）回歸，但製作人Josh Schwartz認為要將之前的演員都聚在一起有難度，而且新版的《花邊教主》背景依然是從校園題材切入，故事講述原劇的 8 年後，紐約私立貴族學校中新一代少男少女們的故事。

Blake自2007年演出《Gossip Girl》開始，就奠定了美麗動人的女神地位。（Getty Images）

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日前HBO終於公布了將要接班Blake Lively的新一代女主角人選，就是現年18歲的新星Emily Alyn Lind！Emily擁有超高顏值及空靈氣質，同樣是金髮美女。童星出身的Emily出身演藝世家，爸爸是製片人，媽媽是演員，所以她自小就對演戲充滿興趣。Emily曾在劇集《Revenge》中飾演年輕版Amanda Clarke，在去年上映的電影《安眠醫生》（Doctor Sleep）中飾演Snakebite Andi，短髮造型令人眼前一亮。今次她在新版《花邊教主》中飾演Audrey，亦是她首度擔任女主角的作品，令人期待！

現年18歲的新星Emily Alyn Lind是童星出身。（IG@emilyalind）