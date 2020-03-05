台灣YouTuber蔡阿嘎遭鐵鎚襲擊　 懷孕9月妻腹部被打劇烈宮縮入院

蔡阿嘎同二伯遇襲後，已即時報警處理，並在現場在等待救援。（影片截圖）

台灣YouTuber蔡阿嘎同老婆 「二伯」昨午外出時，突然遭1名黑衣男子持鋁棒攻擊，蔡阿嘎事後透過公司發聲明強烈譴責暴力行為，並上載影片說明經過。蔡阿嘎手肘、右膝蓋輕微擦傷，懷疑35星期嘅二伯由於腰腹被打，導致驚嚇出現劇烈宮縮、腹痛，送院檢後幸無大礙。

二伯看似十分痛苦。（影片截圖）

不過喺蔡阿嘎嘅影片中，只見蔡阿嘎喺案發現場等待救援時，二伯一直在旁扶著孕肚看似非常不適，其後在救護人員攙扶下，慢慢移動上擔架，在救護車上，二伯因持續劇烈宮縮而落淚。抵達醫院後，醫生指胎兒心跳正常，並未有早產現象，但建議打安胎針並留院觀察

蔡阿嘎指兇手擊二伯腰腹位置。（影片截圖）

對於被襲原因，蔡阿嘎經理人公司否認因為捲入財務糾紛。又有網友指去年總統大選時，蔡阿嘎多次與蔡英文拍片造勢，估計與政治原因有關。蔡阿嘎喺影片中透露，據大廈保安指出該名男子至少守候了幾小時。「目前不清楚是誰那麼惡意的攻擊，我們私生活也沒有得罪誰！」蔡阿嘎夫婦受襲後，唔少網民在其FB專貢留言慰問，不過一名小學老師因留言指「輕敲兩下，又上新聞，還是很賺」而被人肉起底，個人FB一度要關閉。



台灣警察公布畫面，並指歹徒犯案後立徒步離開現場

蔡英文去年搵咗唔少台灣YouTuber拍片為大選造勢，蔡阿嘎係其中一位。（影片截圖）