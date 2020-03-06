趙式浩將娶新聞小花廖康如　女方曾與鄺俊宇相戀

城中富豪趙世曾37歲長子趙式浩（Howard），今日傳出將娶現年29歲的NowTV新聞小花廖康如（Lilian），有指女方已經懷孕，但因疫情所以押後婚期。氣質知性的廖康如曾與立法會票王「鄺神」鄺俊宇拍過拖。

趙世曾37歲長子趙式浩（Howard）將娶現年29歲的NowTV新聞小花廖康如（Lilian）。（網上圖片）

廖康如與鄺俊宇於2010年拍拖，戀情低調。據知當時鄺俊宇於港台擔任《政壇新秀訓練班》節目主持，而廖康如亦在港台工作，二人志趣相投，曾一齊去見證菜園村最後一夜，拍拖活動也離不開關心社會時事。女方曾於2011年在FB貼過二人的合照，低調公開戀情。廖康如2012年曾為無綫實習記者，之後轉投nowTV做主播，2014年調職做政治記者，有指鄺俊宇當時因想專注事業，加上二人角色上有所衝突，於2016年分手。

鄺神，Lilian，他們，最終，未能，走到最後。（網上圖片）

如今廖康如覓得如意郎君，有報道指趙式浩向女方多次求婚，終獲答允，原計劃擺酒，但因肺炎疫情而延期。廖康如雖然即將嫁入豪門，但她表示很熱愛當記者，又認為女人一定要工作，否則會跟社會脫節，所以不願安坐家中做少奶奶。