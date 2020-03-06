【On Call 36小時】馬國明入行11年終擔正未覺遲：男仔真係要磨練

TVB經典醫療劇《On Call 36小時》於深夜時段重播，馬國明在劇中飾演神經外科醫生張一健（一件頭），角色大受歡迎，他憑此劇於《萬千星輝頒獎典禮2012》奪得「我最喜愛的電視男角色」，更奪得大馬視帝寶座。

相隔8年，馬國明仍然非常感恩遇到很好的劇本，令他和同劇演員有發揮機會：「每一位演員都好鍾意個劇本，唔單只我同楊怡、連當時好新嘅演員，黃智雯、袁偉豪、羅仲謙都有好好嘅發揮機會，所以大家都好有動力，拍得好開心。劇本好多情節好感人，當時好萬眾一心咁去演。」

馬國明（馬明）－馬明是香港圈中出名的孝順仔，事事以家人為先，買樓是為了父母住得舒適，買車是為方便家人郊遊。拍拖的首要條件是要與家人相處融洽，即使婚後亦希望和家人同住。他更曾說過，長大後仍很喜歡挽著媽媽的手行街。（《On Call 36小時》劇照）

馬國明在無綫14期藝訓班畢業後，2000年加入TVB成為演員，初期飾演跑龍套角色，後來開始飾演配角或雙男主角劇集。直到入行第11個年頭，馬明才首次於《On Call 36小時》擔正做男主角，他並未覺得機會來得太遲，反而長時間的磨練令他為男一做好準備：「機會嚟到都要睇下你有冇能力handle，如果太早畀《On Call》我，我可能做得未必咁好。當時係一個適當時候，10年先出到一個小生，男仔真係要磨。女仔當然唔使，可能好靚已經可以做女主角，觀眾想睇俊男美女拍拖就OK，但有啲戲係要經驗累積先做到。所以我唔覺得遲，timing幾好，呢套劇令到觀眾覺得馬國明都識做戲。」

點撃睇馬明最深刻的一場戲：

+ 8 + 7 + 6

重提最難忘的一場戲，馬國明說是劇中細佬張一康（魏焌皓飾）意外身亡後，他在籃球場自責的一幕：「情緒去到好盡，導演想一take過，好有挑戰性。當時對手係楊怡，大家傾咗好耐令到好有情緒先拍嗰場戲，後尾完成咗，唔敢話自己超水準演出，不過OK喇。」

「一件頭」一角令馬國明之後在《白色強人》的演出更得心應手：「首先熟悉咗醫療劇，《On Call》一件頭同《白色強人》唐明係兩個層次，唐明比一件頭更加成熟，有咗《On Call》嘅經驗，無論係手術室戲、面對病人嘅感覺都好似做咗準備，呢兩個角色都係我演戲路上好難忘嘅經歷，多謝兩部劇嘅監製同編審畀機會我。」

點撃重溫馬明在《白色強人》的演出：