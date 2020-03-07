劉永向前妻黎燕珊認錯道歉：呢世人最對唔住一個人就係佢

《法證先鋒IV》劇中的蘭姨(黎燕珊飾)同浩仔(楊潮凱飾)一段母子情感動不少網民，黎燕珊飾演的單親母親，特別有說服力，不少觀眾都想起黎燕珊本身的經歷。 1992年黎燕珊嫁給當年的亞視紅星劉永，婚後兩年誕下大女，98年再誕下細仔，可惜到2000年兩夫妻關係嚴重決裂，傳黎燕珊難頂劉永家暴提出離婚，甚至向高等法院申請禁制令，禁止大哥埋身接觸，04年二人正式離婚，離婚後黎燕珊獨力撫養照顧一對子女長大成人。 現年68歲的劉永昨晚(7日)到新城接受倪詩蓓訪問，劉永表示同前妻黎燕珊關係已和好，亦不時有同兩個子女聚會，但對自己當年的行為及離婚，相當後悔.....

劉永坦言成世人最愧疚前妻黎燕珊。（陳順禎攝）

昨晚（6/3）劉永現身新城出席電台節目訪問前，接受《香港01》訪問，提到自己去年與第三任太太離婚，現時要獨力照顧兒子，會否覺得與前妻黎燕珊當年所受的苦痛一樣，會否感同身受？大哥哽咽：「係好辛苦，我成日講話，我呢世人感覺好對唔住一個人，就係我前妻黎燕珊，she is marvel，回想起以前我衫袋破爛咗，佢幫我縫返，呢啲表面嘢宜家我係可以做到，但如果要我照顧小朋友讀書做功課，我係無法去到小朋友嘅內心世界。」

黎燕珊在《法證先鋒IV》的演出獲得網民稱讚。

被問到有網民暗諷是因果報應？大哥坦言：「我覺得緣份到咗，大家就分，宜家我同過細過我三十年嘅，我早就應該知道會有咁嘅結果，況且我宜家都就快七十歲，仲諗咁多仲乜呀，其實我好感恩佢畀兩個小朋友我，等我好好咁栽培佢哋兩個。」大哥又指安排兩名兒子入讀國際學校，是早有準備，資金充裕不構成問題。

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無綫再簽亞視人 黎燕珊為戲癮加盟：就算赴湯蹈火都會去做​

劉永成為單親爸爸之後，體會前妻黎燕珊當年做單親媽媽的辛酸苦痛。（陳順禎攝）

提到前妻黎燕珊（珊姐）在無綫重頭劇《法證先鋒IV》飾演寡母婆一角，喊戲連場感動人心，網民大讚演技夠驚世，但亦有網民表示珊姐只不過是做回自己，將自己痛苦過去經歷投放在角上，將角色演活。大哥坦言：「我覺得唔係因為咩經歷，當然有好多經歷對演員嚟講，演嘅時候係會全神啲，但佢本身已經係一個有質數嘅演員，所以應該難唔到佢。」

對於網民所講是因果報應，劉永淡言回應：緣份到咗就冇。（陳順禎攝）