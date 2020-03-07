梁凱寧IG突破五萬追蹤者：粉絲寄俾我嘅信同禮物全部都保存

歷年來唔少新聞主播，離開工作多年崗位跳出嚟，都有更好發展。前無綫新聞主播梁凱寧（Maggie），任職六年期間已經被封新聞女神人氣高企，去年9月離職無綫後轉型做主持，人氣再上一層樓，呢日佢仲撰文分享IG突破五萬粉絲：「粉絲寄俾我嘅信同禮物，我全部都保存到而家。」

梁凱寧IG突破5萬粉絲。（IG：@Maggieleung0722）

梁凱寧呢日上載多張相片留言話：「5𝟎𝐤 𝐅𝐨𝐥𝐥𝐨𝐰𝐞𝐫𝐬，我知道呢個數字對好多人嚟講都唔算多，但我都想借機會多謝一路以嚟支持我嘅朋友。我一直都好珍惜粉絲對我嘅寵愛，六年做新聞主播及記者嘅生涯入面，粉絲寄俾我嘅信同禮物，我全部都保存到而家。粉絲來自五湖四海，有本港、有海外、有基層、有專業人士、有小朋友、有長者、有殘障人士、更有來自獄中的朋友。」

原來咁多年來粉絲寄俾梁凱寧嘅信同禮物都有保存好。（IG：@Maggieleung0722）

6年累積落嚟嘅信同禮物堆積如山，但梁凱寧真係一封封睇仲記喺心：「最感動嘅係有位用輪椅代步嘅朋友話我聽，每日喺《香港早晨》見到我報新聞同天氣報告，就係佢嘅精神食糧，睇完我就會成個人開心哂，會充滿正能量咁努力活下去。我從來冇諗過原來做主播都可以用呢種形式幫人打氣，幫到有需要嘅人﹗」佢仲提提大家唔好再寄信去TVB，要寄到開電視自己先收到呀。

梁凱寧提提大家寄信俾佢要寄去開電視啦。（IG：@Maggieleung0722）