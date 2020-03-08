吳尊被指迫太太剖腹生產　工作室急發聲明回應

吳尊同老婆婚後育有一子一女，相當幸福，不過最近是非不斷，除咗自揭早喺飛輪海出道前已結婚，踢爆以前話09年結婚嘅大話外，呢日又有網友話吳尊為咗同囡囡NeiNei同日生日，迫太太提前剖腹生產搞到大出血﹗呢日吳尊工作室終於發聲明回應。

吳尊家庭美滿。（微博：@吳尊）

有網友指吳尊為咗同囡囡同日生日，逼太太開刀生bb。（微博：@兔兔吃瓜bot）

有網友於微博留言指自己以前都係吳尊粉絲，但睇唔過眼佢04年結婚，但05年仲隱瞞已婚身份加入飛輪海出道，仲話：「安排老婆生孩子要在自己和她的生日生，他老婆兩次剖腹產，一次在病床上大出血。上次我看到剖腹產湊生日這種操作，還是洗米華的正官和小三爭寵。」傳言一出馬上喺微博瘋傳，唔少人大鬧吳尊過份。

有網友搵出吳尊喺節目上分享太太生產出血。（微博：@唐蜜蜜桃花）

吳尊工作室喺3月7日晚發聲明，稱：「近日各大網絡平台出現部分關於吳尊要求妻子於特定日期生產、吳尊要求妻子提前進行剖宮產、吳尊妻子曾遇生產危險等均為不實言論……吳尊夫婦在生活中一直互敬互愛，吳尊夫婦的孩子都是在他們的細心照料下足月健康出生。工作室強烈譴責造謠者，並希望發佈者即刻停止造謠傳謠行為並刪除一切相關內容。」

吳尊工作室發表聲明。（微博：＠吳尊資訊站）