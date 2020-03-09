麥明詩轉做商業顧問收入大減　呻朝朝07起身返工：日以繼夜唔會完

麥明詩話轉工除咗為搵老公之外，其次係想發展可持續性事業。(louisa_mak@ig圖片)

麥明詩去年放棄做無綫親生女，改簽一年一騷，並轉做幕後，現於全球數一數二嘅顧問公司麥肯錫（McKinsey）擔任商業顧問一職。

佢又解釋自己唔係喺酒店開工，而係因為疫情關係，所以減少外出見客。(louisa_mak@ig圖片)

上星期《#後生仔傾吓偈》節目踏入500集，人在台灣嘅麥明詩同一班後生仔Viedo Call主持節目，她表示本身已訂機票返香港同大家一齊主持500集，但因疫情關係，所以只能改以視像。節目中，麥明詩提到終於擁有正常嘅社交生活，周末約朋友食飯，身邊亦啱feel嘅追求者，並指對方為專業界別人士，不過由於自己近期頻頻飛台灣工作，所以進度較慢。有後生仔問到點解會揀去台灣工作，麥明詩就話自己仍然以香港為基地。「只不過份工會去唔同地方做project，呢排喺台灣。」

麥明詩現身《#後生仔傾吓偈》500集。

有後生仔問到幾時返香港請食飯，麥明詩就好認真咁話：「我要重申一次，而家收入係有大幅下降，去到呢份工先更明白咩叫為興趣同熱誠去做。同埋我而家好明白打工仔嘅辛苦，每日都要7點幾起身，雖然有時拍劇都要早起身，但而家係日以繼夜唔會完。」提到每次都係出現喺台灣酒店，好似喺酒店開工咁，麥明詩就叫大家唔好誤會，並解釋主要係因為疫情關係，所以先會逼留喺室內。最後好姊妹馮盈盈問到「出去兜幾耐先返嚟？」又話睇好麥明詩一定會飛黃騰達，等住佢重返TVB做高層並跟佢搵食，麥明詩就話：「都有呢個可能。」睇嚟MMC真係好有計劃喎！