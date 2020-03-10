【311大地震】X JAPAN YOSHIKI捐1000萬震災　9年共獻1.3億做慈善

2011年3月11日，日本東北地方外海三陸沖的地震矩規模9.0的大型逆衝區地震（簡稱311），造成超過15,893人喪命、2,553人失蹤（2017年數據），之後更造成福島核電廠核洩漏，附近地區至今仍然受到嚴重影響，311是日本史上最大的天然災難。311即將滿9周年，傳奇級日本搖滾樂隊X JAPAN團長 YOSHIKI以自己的基金會名義捐出日幣1000萬圓（約75萬港元）震災，並呼籲「災害所造成傷痛並未結束，請大家繼續給予各種支援」。

早前YOSHIKI在Twitter連出5篇發帖，暗指東京事變如常開騷做法不當。

其實YOSHIKI一向關心社會，早前他在Twitter連出5篇發帖，暗指東京事變如常開騷做法不當，「我認為歌迷、工作人員和歌手都有自己的情況，請首先考慮您的安全和健康。」、 「對於樂隊朋友及其歌迷，雖然我不是一個可以成為榜樣的人，但在這種情況下我不會犯錯。這可能是一個痛苦的決定，但是目前，表演和參加音樂會對於每個人來說都是一件危險的事情。祝大家安全。」除此之外，YOSHIKI在2010年以自己名字成立的基金，在近10年總共捐出過逾1.3億日圓（約990萬港元）作慈善用途，包括2011年用1100萬日圓在慈善拍賣中成功競標自己的水晶鋼琴；2015年在石卷縣進行的地震重建活動捐贈了總計2800萬日圓；2019年先後兩次捐1000萬日圓予日本紅十字會等等。除了日本本地，YOSHIKI亦有關心其它國家的災情，例如去年就亞馬遜大火捐款1000萬日圓，以及今年向澳洲紅十字會捐款約1000萬日圓幫助澳洲森林大火的後援工作等，十年累計共捐款約1.3億日圓。