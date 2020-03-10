【多圖】傅穎被發現舊照循環再Post　其中一張仲要橫跨2年半

前日3月8日是國際婦女節，傅穎（Theresa）在微博分享了多張穿上白色貼身小背心的相片，牛仔褲褲頭還鬆開了，非常性感，她更有感而發：「其實我們每天都可以過自己的節日，每天都可以给自己自定義身份」。新帖一出，大批粉絲即時讚好，紛紛大讚傅穎是女神，有幾位網友更受Theresa而啟發決心做個獨立女性。但另一方面，卻有眼利的網民發現，Theresa前日所分享的相片，她早於2019年9月24日於IG分享過，而同一套衫亦曾出現於2019年5月22日。

點擊睇睇Theresa有幾環保（請留意出Post）：

橫跨3年的「新‧舊照」

其實Theresa不止一次舊照重Post，她間中就會將舊施展自己的「循環再用」技術，利用舊照配上新的文字再分享一次，當中一張Theresa於今年2月3日分享的照片，原來她已曾經在2017年8月30日發布過，2 Post時間差距有2年半之多。不過Theresa 2月3日的IG Post並非原圖再出，她有稍為裁剪才重用。雖然是舊照重Post，但Theresa的粉絲依然對女神有讚冇彈，真係幾時都一樣咁靚！

Theresa真係幾時都咁靚：

重溫Theresa嘅靚樣：