《法證先鋒IV》陳煒持重型炮好搶Fo　專門對付無人機威脅

無綫重頭劇《法證先鋒IV》自播出以來收視和口碑俱佳，該劇監製梅小青曾表示，劇組花了很長時間做足資料搜集，製作十分之認真。於劇中飾演Queen姐的陳煒，呢日就於她的IG post了幾張劇照，其中一張是她手持一支很大的黑色長型物體，令網民十分之好奇。

陳煒於劇中飾演Queen姐一角。(ig@alicechanwai)

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原來她手中拿着的是非常重型的「無人機手提炮 DroneGun」，重量達到 6kg，長度約有一米，這款炮是由 DroneShield 所開發，專門用來對抗航拍機這類無人機偷拍。這支 DroneGun 的特點是射程十分遠，最遠可達 1.2 英里 (約 2 公里)，可以發射出 2.4 及 5.8 GHz 兩種頻率訊號去對無人航拍機進行干擾，中炮後的無人機會垂直降落至地面，又或是返回起點，但不會對機體作出破壞，對四周的影響減至最低。這支DroneGun可以保護使用者免受攜帶炸彈或武器的無人機威脅，由於能遠距離令無人機安全著陸或回程，所以即使出現意外，例如無人機上的炸彈發生爆炸，亦不會對 DroneGun 使用者造成任何傷亡。

不少網民都好想知道，到底煒哥手中的這支DroneGun是真的還是假的，對此，該劇的監制梅小青就向《香港01》表示：「是我們特別道具組做的，做了一個多月，全set的質感與真的無異。」

陳煒手中的就是無人機手提炮 DroneGun。(ig@alicechanwai)

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