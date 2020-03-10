王卓淇獨家分享網紅靚相唔易影　張張相都用心經營

肺炎肆虐，大家盡量都減少出門防疫，TVB藝人王卓淇亦同樣唔多出街，近日在社交網站上的靚相都以屋企做背景，梳化、廚房同露台都影勻晒，每張相都看似是不經意的居家相，但其實張張相背後都用心經營，卓淇向《香港01》獨家披露點影靚相。

王卓淇張張相都落足心機影。（IG圖片／erin_kay）

王卓淇張張相都大露長腿、輕露小蠻腰非常養眼，最新一張露台靚相，更有不少人都以為是男友操刀的靚相，其實她用腳架自拍，而且過程絕不簡單：「我要撳相機10秒定時，然後跑出露台扮到好隨意咁，來來回回幾十次，因為隔離棟樓都會見到，我好驚有人留意到有個癲婆走來走去。」

會不會有些靚相是男友影的？卓淇笑言每次都是媽咪揸機或者用腳架影，每張相要影幾十次，每次花上差不多半個鐘影相，然後再用一個鐘來修圖，她說：「畢竟我係活在網絡上的，所以張相一定要非常滿意先post，我好鍾意調顏色，整個構圖都想完美啲。」撳Like唔使一秒鐘，背後準備功夫要90分鐘，做網紅真係一啲都唔容易！

卓淇話除咗腳架，有時會搵媽咪幫手影。（IG圖片／erin__kay）

王卓淇的男友視角靚相全靠腳架。（IG圖片／erin_kay）