張栢芝疑與「大隻仔」新歡遊泰國　返港前與機組人員爭吵被趕落機

藝人張栢芝近日帶同三名兒子Lucas、Quintus同Marcus去到泰國旅遊。她連日來也在Ig分享與兒子泰國的生活點滴，十分幸福。去到泰國旅遊，其中一個目的是為了「避炎」，栢芝更大開金口唱了陳奕迅的《幸福摩天輪》，她說：「希望世界上每一個人都快快樂樂身體健康，開開心心度過每一天。」

栢芝心情大靚唱歌。（Ig：cecilia_pakchi_cheung）

從限時動態中可見，當栢芝唱這首歌時，兒子Quintus在她身旁，顯得有點無奈，不過栢芝說：「見到個阿媽係咁，你睇吓佢個表情已經冇表情，不怕他笑我瘋狂，只想他比我健康。」

睇得出栢芝囝仔好無灰。（IG：cecilia_pakchi_cheung）

另一焦點便是與栢芝一同旅遊的朋友，她在Ig Story連續發布了三短限時動態，表示最愛到遊樂場玩耍，而陪同她的是一名「大隻仔」，栢芝分別用三個不同的心心遮擋他的樣貌。這個心心眼舉動，被懷疑這名「大隻仔」是她的新歡。

呢個大隻仔唔知係邊個呢？（Ig：cecilia_pakchi_cheung）

雖然栢芝在泰國遊玩很開心，但看來她在乘飛機回香港這程時候，看來不太愉快。今天（10/3）有媒體報道指，栢芝原定昨日返港，可是在飛機起飛時候栢芝抱著小兒子關係阻礙機艙的行走通道，之後她更與機組人員爭執近一小時，結果驚動大批保安到機艙處理，隨後他們一行人被趕下飛機，暫時未知她們是否已成功回港。

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