【On Call 36小時】張慧雯捲入藏毒案星途受損　港大讀Law投商

TVB經典醫療劇《On Call 36小時》深夜重播，當年除了主角馬國明、楊怡大受歡迎外，亦成功捧紅了不少新人，其中包括飾演實習醫生「簡晶晶」的張慧雯，作為新人的她在劇中分別與羅仲謙和魏焌皓有感情線，戲份相當重。

現年30歲的張慧雯2010年參選國際中華小姐奪得季軍入行，及後加入TVB成為藝員。張慧雯初出道時因外貌被指與苟芸慧相似，令她廣受關注。入行後第一套參演的劇集就是《On Call 36小時》，劇中她飾演外科專科實習醫生「簡晶晶」，與羅仲謙是青梅竹馬的好友，並愛慕對方。不過，張慧雯最後與飾演馬國明弟弟的魏焌皓在一起。雖然作為新人，但張慧雯劇中戲份很重，成功吸引不少觀眾留意。

張慧雯飾演實習醫生「簡晶晶」，戲份相當重。（《On Call 36小時》影片截圖）

本來備受TVB力捧，可是在2012年張慧雯捲入藏毒風波，令她星途嚴重受損。雖然警方證實毒品上不存在她的指紋，加上當時被捕的司機亦聲稱毒品與她無關，故獲無條件釋放。不過當時TVB亦要求她暫時停工，正在拍攝的劇集《師父，明白了》亦被換角，最終她選擇了離開TVB。

點撃睇張慧雯在《On Call 36小時》的演出：

+ 8 + 7 + 6

離巢TVB後，張慧雯曾北上發展拍攝網劇及登台，更獲ViuTV邀請拍攝節目。直到近年，她已淡出娛樂圈重返校園，報讀香港大學的法律學位。她曾接受傳媒訪問時指藝人收入不穩定，當年因參選華姐差一年未大學畢業，現在想完成大學課程。張慧雯透露將來有意從商，希望學到的法律知識對做生意有幫助。

另外，張慧雯經常在IG更新近況，更不時跟大家分享化妝扮靚心得，見她愈來愈靚，未知將來會否在幕前再看到她的演出。

點撃睇張慧雯近照，她愈來愈靚：