【夠細奇則】北角163呎車位式納米樓叫價400萬　主持親試：冇私隱

香港地少人多，而且不是人人都負擔得起高企的樓價，所以就出現了「納米樓」這個產物，泛指指實用面積只有不足300呎或更細的單位。由李尚正和盧頌恩（妹頭）主持的香港開電視節目《夠細奇則》在上星期翻播，引起網民熱議，節目主要就是探討不同的「納米單位」如何在設計上出奇招，主持人也會試住，體驗單位實際上的優劣。

主持妹頭親身體驗住「納米單位」的生活。（YouTube影片截圖）

單位位於北角月園街，地理位置方便，附近就有街市和商店。（YouTube影片截圖）

節目介紹過最細的單位相信就是位於北角月園街的主打「納米單位」的單棟樓盤（地址︰北角月園街1號尚譽），面積由163至207呎不等。節目就找了當中面積最小、只有163呎的開放式單位，依它的長度跟闊度計算，只略比一輛五人私家車大一點點，主持妹頭知道後，也問︰「真係住到咩？擺唔擺得落電器嗰啲㗎？」

單位最大的牆身僅有4.5米左右，闊度也只有約2.6米，單位的長度跟闊度計算，只比一輛五人的私家車大一點。（YouTube影片截圖）

負責該單位設計的室內設計師Dickson Wong主要用變形家俬打造更方便居住的空間，而單位是業主買來放租的，他要求裝修費大概只有5萬，最後單位一共訂造了4件家俬，合計$53,600。

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Dickson指改造後的單位有7.5分，缺少的分數是因為單位先天性的缺憾。（YouTube影片截圖）

《香港01》記者向妹頭查詢，她坦言︰「其實（單位）真係幾納米。」單位有兩個特別之處，第一，廚房範圍偏大，「佢個廚房同個活動客廳嘅位置係差唔多1比1，有兩個廚櫃，變咗煮嘢食就好方便，但活動空間就冇乜」第二，她指廁所是全屋最特別的地方，「因為佢係一個（有）落地玻璃嘅廁所嚟，有齊晒企缸、馬桶同洗手盆，但係當你要去廁所嘅時候，係落地玻璃，對面係樓嚟，佢係直程喺街度可以睇到室內個情況。咁你就焗住一定要閂咗個窗簾，而我又好明白點解佢要用落地玻璃呢個設計，因為佢嗰個位咁啱係冇窗，咁佢攞嚟採光，但係就會變咗少少好似本末倒置咁，你要採光，但係你就做咗喺個最要私隱度嘅洗手間嗰度，咁你閂咗窗簾，最後都係唔夠光嘅。」

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妹頭接受《香港01》記者訪問時，表示單位方便，適合一個人拖喼就可以入住的人，不過行李也不可放太多。（Instagram@aiyanalo）

總括來說，妹頭覺得作為新樓來說，是很適合不想裝修的人，拖個喼就可以入住，「但係就真係預咗一張床，冇乜點郁㗎啦，亦都唔好帶咁多嘢去，如果唔係你想擺對鞋都冇位擺，咁係一個取捨，如果住新嘅納米樓就。」節目在一年多前拍的，妹頭就補充當時單位樓價約4百多萬。