黃玉郎被財務公司入稟高等法院　追債524萬港元

漫畫家黃玉郎日前（9日）遭財務公司入稟高等法院追債，對方指他於2016年先後借款合共港幣700萬元，但至今只償還了200萬元，財務公司兩度發律師信追款不果，故入稟向他追討欠款連利息共524萬元。

黃玉郎被財務公司入稟高等法院追債。(vcg)

黃玉郎原名黃振隆，現年69歲，是香港著名漫畫家，其代表作是《龍虎門》，當年可謂震撼了本地漫畫界。他引入日本漫畫的造型設計﹑編繪手法，結合了中國傳統的連環圖形式，開創了香港漫畫新紀元。他於1971年與同為漫畫家的馬夢妮結婚，育有二子一女，1987年離婚。1988年與女星黎姿發展了一段忘年戀，兩年後分手。1999年，與張國榮初戀女友倪詩蓓相戀，翌年育有一子，但兩人並沒有註冊結婚，後於2004年分手。2017年8月，他向小他37歲的女友Cass Fong當場下跪求婚，兩人於2019年2月結婚。

黃玉郎是香港著名漫畫家。(資料圖片)

本次案件原告恒昌國際財務有限公司，被告為黃顯朕（原名黃振隆，亦即是黃玉郎）。入稟狀指，被告在2016年7月21日向原告借款300萬元，該筆借貸本於2017年1月22日到期，但原告兩度延遲到期還款日，但被告至今仍未能還款；被告另在2016年11月10日原告還款400萬元，但被告至今尚欠款200萬元。原告兩度發律師信追款不果，故興訟向被告索償本金連利息。

案件編號：HCA215/2020