【法證先鋒IV】湯洛雯古明華對話畫面有漏洞　黃心穎背脊沒刪走

無綫重頭劇《法證先鋒IV》自播出以來收視和口碑俱佳，該劇總監製梅小青曾表示，劇組花了很長時間做足資料搜集，製作十分之認真。該劇女主角之一的黃心穎，去年四月因為偷食人夫許志安，兩人被發現在車廂內激咀而轟動全城，這場「安心事件」迅即令兩人形象插水。該劇亦因而需要臨陣易角，改用湯洛雯來代替黃心穎的角色，刪走心穎的戲份並進行重拍方可以播出街。

黃心穎原來係該劇女主角之一。(ig@wonghoyinraymond)

然而，在日前播出的一集入面，就有眼利的網民發現竟然有心穎的蹤影。被發現有心穎出現的集數是第12集，當中有一場戲講述徐意（湯洛雯飾）跟老總（古明華飾）在Office房入面交談，有一幕影住徐意的背影，但網民就認為那個徐意的身材，明顯較湯洛雯瘦，而且穿上了粗跟的高踭鞋，這跟後來徐意走出老總房，所穿着的平底鞋有異。所以推斷房中穿高踭的徐意背影跟湯洛雯應該是兩個人，有理由相信這個背影就是該劇原本的女主角黃心穎。而且湯洛雯跟古明華的對話戲份，看得出是用鏡頭來刻意遷就，兩人並沒有正面同場的畫面，估計是補拍時只有找來湯洛雯演獨腳戲，之後再剪接，這樣就可以省卻重拍大量戲份。

就係呢個黑衫背影被網民發現係黃心穎。(劇集截圖)

梅小青承認黃心穎有出現：考考大家眼力

《香港01》電話訪問了該劇的總監製梅小青，向她求證到底那個穿高踭鞋的徐意背影是否心穎，對此小青姐說：「是的，是心頴的背影，這場四個人的戲，我們只用了湯一個人補拍，因為古明華也連了第二個劇，頭髮和鬍子不能改。我也覺得全劇的補拍很厲害，克服很多很多難題，補拍很多限制，比重新創造一套劇更難，真的考了一次牌，接受了一個挑戰。其實心頴在劇中仍是有出現的，有些我們用CG遮住了，就考考大家的眼力。」小青姐又笑言：「我應該用CG抹走埋她的鞋踭！不過犯罪總會留下線索；『法證之父』羅卡定律 ── 天網恢恢。」

湯洛雯飾演嘅徐意係着平底鞋。(劇集截圖)

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