【多圖】日本17歲偽娘萌爆外表吸粉絲　大方公開素顏樣引關注

現今社會，化妝早已成為一門學問，而且也不僅僅局限於女生，不少男生都有化妝的習慣，而大家普遍的接受能力已提高，無論男女，都可以活出自己喜歡的樣子。近來在網絡上，一名喜歡作女子打扮的男生成為熱話，他梳着可愛的瀏海，美得完全看不出是男生！

這麼可愛的他原來是男生！（Twitter@PUUTAN_318）

這位叫Puutan（ぷうたん）的偽娘在日本也不少人認識，他今年17歲，留着可愛的棕色長髮和齊瀏海，而且看他的IG和Twitter，她平日愛穿勁少女風的裙子，加上水汪汪的大眼睛和，非常惹人憐愛，不開口真的不知道他是男生。他的照片下有不少留言讚他︰「手臂太瘦了！」、「可愛的」和「太漂亮了〜看起來真像公主！」等等。

早前Puutan跟大家分享他畢業的消息。（Twitter@PUUTAN_318）

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Puutan剛剛才高中畢業，並在Twitter表示從「男子高校順利畢業」，其實他在初中就開始作女性打扮，在社交平台看到他的打扮和化妝投巧一路在進步，直到近來他被網友發現，受到他們的關注。在上月，他和另一個有名的偽娘Ginsyamu（ぎんしゃむ）開通了YouTube頻道回答大家的提問和分享日常，Puutan甚至大方分享他上妝的過程，不介意公開素顏的樣子，其實也跟日常的照片沒有差太多，只是皮膚有點暗瘡，但以他的年紀來說，也是非常正常的事。

Puutan公開自己上妝的過程。（YouTube影片截圖@ぷうたんとぎんしゃむのちゃんねる）

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18歲的Ginsyamu在Twitter有更大的名氣，現時有近20萬粉絲，他跟Puutan不同，雖然也是作女裝打扮，但就不常穿裙子。

Puutan和Ginsyamu一同經營YouTube Channel。（YouTube影片截圖@ぷうたんとぎんしゃむのちゃんねる）

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