【On Call 36小時】魏焌皓演傷殘人士成功上位　疑強吻麥明詩被炒

魏焌皓飾演馬國明細佬「張一康」而為人熟悉。（《On Call 36小時》影片截圖）

TVB經典醫療劇《On Call 36小時》深夜重播，除了一眾主角馬國明、楊怡大受歡迎外，當年亦成功捧紅了不少新人，當中包括飾演馬國明細佬的「張一康」魏焌皓，劇中他是一名熱愛運動的傷殘人士。憑着陽光男孩形象，以及健碩的身形，成功令觀眾留下深刻印象。

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現年30歲的魏焌皓中學畢業後，2009年投考TVB藝員訓練班入行。2012年在《On Call 36小時》以「張一康」一角開始為人熟悉，而在之後參演的《不懂撒嬌的女人》和《使徒行者2》中都取得不錯的成績，尤其是在《使徒行者2》中扮演的黑警「朱志彬」，他的演技備受讚賞，人氣急升。本應受到公司力捧，結果他卻在2018年4月離開TVB。

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有傳魏焌皓被TVB炒魷魚是因捲入強吻麥明詩一事，他在拍攝《使徒行者2》時和麥明詩有感情戲，消息指男方曾力追女方，戲外常借故約女方食飯，但麥明詩卻表現抗拒。當時有劇組人員透露，他們在內地拍攝，收工後二人單獨相處時魏焌皓強吻麥明詩。事後女方向高層投訴，魏焌皓就被「照肺」兼雪藏，最終導致不獲續約。

事後，魏焌皓亦有作出回應，他否認曾力追麥明詩，更加沒有強吻對方。他坦言不覺得是被TVB炒魷魚，只是沒有續最後一年合約，不過他仍尊重公司的決定。近年，魏焌皓很少更新個人社交平台，對上一個IG帖文已經是上年11月身處北京的自拍照，網民非常期待他再次出現在幕前。

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