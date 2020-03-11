【慶餘年】范若若戀上親哥哥？　宋軼爆第二季情節大急轉

范若若對范閑嘅感情，喺第一季主要都係鋪陳，去到第二季先開始有變化。（影片截圖）

《慶餘年》去年在內地播出時大受歡迎，有指飾演范閑嘅當初張若昀收到劇本之後，毫不猶豫咁簽下三季五年拍攝嘅合約。雖然第二竽確實開拍日期仲未有，但張若昀早前接受訪問時，已透露編劇已經諗好第二季劇情，而飾演慶帝嘅陳道明亦已經開口催促拍攝。

小說中，靖王世子為范若若改邪歸正，最後成功抱得美人歸。

劇中飾演范閑妹妹范若若，有「京都第一才女」之稱，琴棋書畫樣樣精，對范閒更係忠心耿耿，飾演范若若嘅宋軼早前喺內地清談節目中，提到范若若將會喺第二季有唔少變化，除咗去到宮中成為人質之外，仲會愛上范閑！「因為一開始不知道她是親哥，後來知道了就會有一個情感的變化」

宋軼透露范若若將會為咗范閑已入宮成為人質。

其實喺原著小說中，范若若一直都對范閑十分依賴，而呢份依賴到後來慢慢變成喜歡。喺范閑直正身份被揭開後，范若若曾向范閑暗示自己嘅心意，無奈對方一直情傾雞腿姑娘。不過，范若若嘅感情亦都唔係無著落，因為佢成功吸引到靖王世子李弘成，更願意改為佢邪歸正，甚至係一齊浪跡天涯去救人，最後亦成功娶得范若若做老婆。