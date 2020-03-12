【法證先鋒IV】趙璧渝內衣Look危站天台　向陳茵媺偷師着黑Bra

無綫（TVB）劇集《法證先鋒IV》現正於翡翠台熱播，在昨晚（11日）一集中便講述飾演銀行女職員「程淘」的趙璧渝，突然勁High除掉上衣只戴胸圍在天台上危站，最後要朱晨麗攀上天台拯救，場面驚險。入行7年、拍過多套劇集的趙璧渝坦言收到劇本時一度猶豫，因為自己甚少拍攝裸露場面：「要喺咁多男工作人員面前除衫，仲要除剩個胸圍，我驚自己做唔到，所以接到劇本嘅時候都猶豫咗一陣，但我覺得作為演員係要勇敢作多方面嘗試，因此接受今次嘅挑戰！我十分感謝小青姐（總監梅小青）嘅信任，畀今次寶貴嘅機會我參演呢套經典作品。」

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談到趙璧渝要站在40樓天台拍足6個鐘頭，她坦言起初的確感到尷尬：「因為現場有差不多20個男工作人員，但當投入角色後，就完全專注在演繹上，唔記得晒所有尷尬，同埋高度嘅恐懼，仲記得當日係陰天，企喺天台時，大風到吹郁個人，不過好彩冇落雨，最後拍攝順利完成。」

她又透露拍攝前除了刻意瘦身外，更參考陳茵媺、陳法拉等之前為劇集騷Bra的場面：「陳茵媺演過嘅除衫戲都係着黑色Bra，而我個角色係銀行女職員，胸圍款式都唔使太花巧，但為出鏡美觀又唔可以太老套，所以專登去咗買一套新嘅黑色幼帶胸圍上陣。」

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