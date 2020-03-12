【法證先鋒IV】只穿胸圍上陣搶鏡　趙璧渝曾窮到戶口100蚊都冇

《法證先鋒IV》昨日一集飾演程淘的趙璧渝因服食毒品而在天台跳舞，幾乎墮樓，最後被高靖所救（朱晨麗飾），這一幕除了夠驚險，網民也相當留意趙璧渝的發揮，因為她上身只穿一個胸圍上陣，十分大膽，大家不禁好奇究竟她是誰？

呢幕唔少觀眾睇到。（《法證先鋒IV》截圖）

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其實趙璧渝已經入行7年，當初參加無綫電視藝員訓練班，她並不是普遍的高學歷或有錢仔女入娛樂圈搵興趣，而是真的喜歡做戲，即使家底一般，也堅持下去。

曾經接受《香港01》訪問時說過，她自少在單親家庭下長大，擔任精神科護士的母親獨力湊大了三姊妹，所以自少便懂得獨立，希望將來孝順媽媽。在學期間已投身社會的趙璧渝，讀副學士期間因緣接觸舞台工作而產生投入演藝圈的興趣，毅然放棄學業加入TVB，她說：「曾經有段日子過得好唔開心，工作量唔多，演藝事業停滯不前，擔心自己將來，又見到身邊嘅朋友結婚又生仔又置業，再睇返自己宜家都成30歲人，都仲未做到，曾經試過戶口唔夠一百蚊，真係有一刻會懷疑自己，但我會同自己講一定要堅持，因為我好鍾意做演員。」

靚女一名。( IG@趙璧渝）