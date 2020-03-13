【新冠肺炎】Janice Man教錯口罩戴法　網民留言指正照堅持自己啱

新冠肺炎（俗稱：武漢肺炎）肆虐全球，不但導致數以十萬計的人口染病，更引發防疫物資搶購潮，不過識得買未必識得用，文詠珊（Janice Man）最近在「小紅書」公開自己使用的防疫物品時，便教錯戴口罩方法。她在片中指出某些口罩要分清楚裏外底面：「可能好多時候你們用的品牌會兩邊顏色都一樣，你就用（風琴位）方向來區別它是反面還是正面，對外必須向下，裏面的必須往上，這樣子才正確。」

Janice Man在「小紅書」裏面向網民介紹自己用的防疫用品。（小紅書/@文詠珊）

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可是，事實上這類日本製造的口罩，大多數是上半部對外的風琴位向上摺，而片中口罩包裝盒所呈現的戴法，亦與Janice Man的教法有異。有網友立即留言指正，提醒Janice Man別讓其他人跟住戴錯，不過Janice Man卻回應說：「口罩沒有錯的，方向是這樣戴的。」竟獲不少粉絲力撐。

如果大家細心留意，會發現包裝盒上的口罩上半部是風琴位向上，與Janice Man戴法有分別。（小紅書/@文詠珊）

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