【法證先鋒IV】楊柳青IG 突然刪除性感相：覺得有啲尷尬...

楊柳青今天（12日）出席《法證先鋒IV》的宣傳活動。劇集播出後，收視和口碑越做越好，在台上宣傳時候，阿青笑言收視若再提升，希望與黃浩然和譚俊彥來一場MMA對決，她說：「佢哋戲入面有場係要MMA對打，都一Take過拍。咁呢套劇我未有大顯身手機會，所以希望今次可以挑戰佢哋兩個。」

當問到阿青覺得能否打贏其中一人，她笑言要切磋一下才知道。（梁碧玲攝）

眾所周知阿青是打得之人，最近為了提高自己的格鬥水平，與朋友去到布吉拳館進行7天練習，她說：「我去到咁啱上MMA堂唔小心整到肋骨,所以要睇醫生。不過今次係舊患，但當時去到訓練就冇點在意個傷勢，所以返到嚟香港就嚴重咗。」

阿青建議大家可以去一次這樣的旅行，因為可以訓練和突破自己。（梁碧玲攝）

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當然去布吉這陽光與海灘的地方，怎會少得穿泳裝，阿青去到也有在IG分享她穿泳裝的照片，不過事後她很快便刪除照片，她解釋：「我發現Post完相之後我就好怕醜，有啲尷尬就Delete咗，但原來好多人都有留意我，知道我Delete咗。（做藝人好似最怕Delete相）但始終呢啲係我自己去旅行嘅相，又唔係其他Post。」

阿青表示雖然自己是打得之人，但也是一個怕醜女生。（梁碧玲攝）