【夠細奇則】300呎開放式單位仲要請工人　一眼望晒點生活？

3百呎開放式單位，兩公婆加工人姐姐一齊住，佢哋關係應該好融洽。（由香港開電視提供）

開電視節目《夠細奇則》每集都會介紹香港各區「納米單位」，無論係169呎住4大人單位，定219呎無睡房但有大花園單位，都足以令觀眾嘆為觀止。最新一集，節目去到位於筲箕灣嘅全新裝修單位。

呢個樓梯位其實都幾危險。（由香港開電視提供）

呢個開放式單位有成332呎，對於兩夫婦來說可以話非常夠用，設計師喺客廳分成上下兩層，上層當然係主人房，並以透明玻璃當作圍欄，好似好有情調咁。而主人房嘅下層，設計師話因為主人喜歡嘆茶，於是喺偏廳位置整咗一個較高身嘅地台，而當中更有一個可摺合嘅茶機，聽落呢間屋嘅屋主真係好識享受。不過，咁都仲未夠，因為呢個單位除咗兩公婆之外，仲有一名家傭姐姐，而姐姐嘅睡房正正就係上層主人房對落嘅偏廳位……而主人房是用透明玻璃分隔的，而地台又無遮無掩，唔少網民都覺得非常之唔方便……就連嘉賓蓋世寶都話：「咁樣好似一齊瞓咁……」

地台另一邊係洗手間，但又無樓梯，好伏。（影片截圖）

除咗透明主人房奇怪之外，其實如果細睇的話，偏廳地台亦都好出事。因為地台有兩級樓梯之高，要行出露台的話都幾唔方便，於是設計師將其中一級樓梯設計成可拆式，仲話方出露台會方便啲，但問題係次次出入都要拆同裝，會唔會更唔方便呢？