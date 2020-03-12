商界女神胡曦文首孖男友公開現身　聞同居試婚 ：突然間唞唔到氣

商界女神胡曦文（Christy） 其下著名法國唇膏品牌「Crisathene」今日（12/3）聯同男友Joseph（羅御軒）成立「JC Happiness Charity Foundation 」於尖沙咀舉行慈善發佈會，為身患眼疾人士提供支援眼科手術及治療，讓病人「瞳」燃光明。Christy表示：「其實呢個計劃同我拍檔（男友Joseph）都籌備咗好耐，宜家只要每個人買一支唇膏，就可以幫咗一位身患眼疾人士重見光明，今日發佈會順利完成，真係可以話係鬆咗一口氣，今晚真係要大食一餐。」

男友Joseph大讚女友胡曦文心地好，又有抱負的一個人。（陳順禎攝）

問到Joseph女友Christy難唔難追時，他笑言：「追佢真係好辛苦，好辛苦，直頭係耗盡晒我啲元氣，佢好靚不在話下，其我好欣賞佢好勇敢又好善良，亦係一位好有抱負嘅一個女仔，而且我哋嘅嘅價值觀都好相近，咁所以走埋一齊，用咗兩年時間去創辦呢個慈善基金，想幫助世界好多唔同嘅人。」會否介意女友過分性感？Joseph笑言：「盡量保守得嚟帶點開放！」

Joseph表示不介意女友行性感，但最緊要係：「盡量保守得嚟要帶點開放」。（陳順禎攝）

Christy早前透露有意今年與男友Joseph拉埋天窗，但因疫情嚴重，婚期好大可能要延期舉行。被問到會否同居試婚？Christy笑言：「呢個問題真係要諗諗，真係唔知點答你好，突然之間唞唔到氣，哈哈！」