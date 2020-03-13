【早霸王】女聽眾太心急表白　快過男方打俾森美獲讚：呢啲好女仔

又有聽眾因交友apps而識到另一半。(影片截圖)

又有聽眾要求心儀對象喺《早霸王》表白，之不過，今集嘅「劇情」有少少反串同驚喜。女聽眾馮小姐表示因為呢排悶悶哋，於是開始玩交友apps，就係咁俾佢識到沈先生，仲約埋出嚟見面。「出嚟食飯有傾偈，因為自己比較感性而佢好理性，所以好多新觀點。」單憑呢一句，森美已經認定係有愛。

森美大讚女聽眾係好女仔,仲幫佢爭取被表白機會。

馮小姐表示第二次見面食飯後，二人一齊散步。「佢有問我開唔開心，我話開心之後，佢話咁不如一齊，嗰時太突然，唔知一齊係咩意思，一齊搭車定一齊食飯？所以無好直接咁回應佢，返屋企之後我有同佢講如果打去《早霸王》表白的話就當係真。」馮小姐表示對方自從收到order之後，開始表現得囉囉攣，又話對方比較內斂，要佢喺空氣電波中表白可能有一定難度。「但我叫佢有認真考慮過已經好感動，其實我都可以同佢講返（表白）。」

女聽眾太心急,未待心儀對象開口就已經表白。

聽到女聽眾肯反客為主，森美連聲大讚「好女仔」。電話接通後，一聽到係來至《早霸王》的電話，沈先生都已經大概明白係咩一回事，森美於是就問佢做咩唔做主動，並質疑佢係唔夠愛同玩玩下，仲話：「怕羞又走去識女仔？人哋女仔就唔怕嘅？」沈先生連聲否認，並指同朋友商量過之後，覺得自己講故仔平鋪直敘，加上唔想俾人知，所以遲遲未出手。森美決定接通雙方電話後，要由沈先生表白。或者係因為太心急，馮小姐一聽到沈先生把聲後，即時將心底話講出，雖然表白成功，但森美依然堅持要沈先生表白，並謂「唔好以為追到手就唔使負責」，最後，呢一集嘅「你知道唔知道有人掛住你」變成有兩次表白，真係好浪漫。