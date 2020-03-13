【新冠肺炎】鄭秀文跟鍾舒漫多次落區派口罩：親眼看到特別揪心

新冠肺炎（俗稱：武漢肺炎）疫情暫時仍未受控，市民仍然要到處撲防疫產品，唔少有心人亦一盡綿力有錢出錢有力出力，將搜羅到嘅防疫物資，分發俾有需要人士。Sammi鄭秀文原來喺2月中開始，多次跟社福機構親身落區派物資：「疫情令很多人的工作都停頓，但在生命𥚃，我們依然可以：做到老，學到老。」

鄭秀文同鍾舒漫落區派防疫物資。（IG：@sammi_chengsauman）

SAMMI呢日喺IG分享，原來佢因為Sherman鍾舒漫認識一間社福機構，開展派物資行動：「二月中左右，機緣之下開始跟隨一個社福機構每星期出隊去社區（上樓）派發。事實........真的很多人失業、甚至一家人三餐不繼、二千四百大元的板間房像一個長型窄廂想轉一轉身都是奢侈、豆丁劏房住上五個大人、九十多歲的獨居老人因疫情被逼暫停了送飯服務而餓著肚子......於mi而言，這種持續出隊的體驗很寶貴，所看到的所聽到的很多，親眼看到很多貼地的生活困況，特別揪心。」

原來2月中開始，SAMMI已經多次微服落區洗樓。（IG：@sammi_chengsauman）

因為疫情關係，娛樂圈大部分活動都暫停，令SAMMI有時間可以走進社區：「昨晚，出隊完畢，我們大顆兒一起步行回機構中心。 從油麻地步行回佐敦，十多分鐘ok。這一個夜，充實。看來助人，其實自己在當中往往得益良多(最多）。#很多年沒有漫行彌敦道 #多謝甘比捐贈的口罩#感恩 #做到老學到老 #人生在不同的時刻也會更認識自己 #在他人身上學習 #帶上口罩眼鏡和拉低帽子就彷彿易容術可以隨高出入任何他方包括去街市買餸兼左㨂右㨂。」

SAMMI笑言自己很多年沒有漫行彌敦道。（IG：@sammi_chengsauman）