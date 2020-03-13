【花木蘭】李連杰超流利英語做訪問　35歲先學英文匿埋廁所苦練

迪士尼電影《花木蘭》（Mulan）因受新冠肺炎（俗稱：武漢肺炎）疫情影響，今日（13/3）宣布將全球的上映時間延期。上週，《花木蘭》還在洛杉磯舉行了全球首映禮，在戲中飾演皇帝的李連杰帶同兩位女兒一同盛裝出席。

李連杰日前為宣傳《花木蘭》接受外國媒體訪問，5分鐘的片段中與主持人以流利英文對答。當中李連杰透露本來想拒演《花木蘭》，但為了滿足愛女願望，最後答應參演電影，更藉此宣揚中國文化。

李連杰在戲中飾演皇帝。（《花木蘭》劇照）

除了這個訪問外，李連杰出席其他《花木蘭》活動時，亦繼續用流利的英語應對傳媒，同外國記者對談如流、談笑風生，網民都驚訝李連杰英語能力，但其實現年56歲的李連杰說得一口流利英文，全靠在背後下的苦功。他小學畢業後便進入運動學校專心習武，開始武術運動員生涯。1982年主演首部電影《少林寺》而為人熟悉，在1991年出演《黃飛鴻之捍衛戰士》令他在香港影壇獲得更多的關注，事業更上一層樓。

及後於1998年進軍荷里活，拍攝首部外國動作電影《致命武器4》，成功打開國際市場。當年35歲的李連杰完全不懂英文，他曾在訪問中回想起學習英文的過程，笑言自己像小童一樣，要用字卡學習26個英文字母。在準備試鏡前，他拿着6頁英文對白劇本，李連杰拜託朋友把英文對白念一次，再用錄音機把它錄起，日日夜夜不停聽着錄音帶死記硬背。他擔心會吵到睡在身旁的太太，更躲進洗手間邊聽邊背。

之後，李連杰接拍了多套荷里活電影，他能夠用流利英語讀出對白和接受訪問，是多年來下苦功的成果。李連杰現今貴為國際影星，他感恩過去的艱辛經歷，令他明白到人生當中不用跟別人比較，因為最大的敵人就是自己。

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