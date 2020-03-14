王宗堯《獅子山下2020》集數被抽起　港台認與主演涉司法程序有關

港台劇集一向有質素保證，當中最具代表性絕對是《獅子山下》系列，而最新一輯《獅子山下2020》亦已於上周日（8/3）播出，由潘燦良、鄭敬基、吳沅儀和王宗堯等好戲之人，演繹一個個動人故事。劇集原定有6個單元，可是《獅》劇昨天（13/3）突然在Facebook專頁宣布安排有所改動，由蕭文學執導、王宗堯主演的《最後決定》臨時被抽起，惹來各方揣測。

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尊重港台安排 王宗堯：佢哋最近都好艱難

不少人認為決定與王宗堯近年積極參與社會運動有關，而事實上王宗堯亦被警方指涉嫌於7月1日觸犯非法進入逗留立會罪，並於9月30日被警方拘捕，案件將於本月26日提堂。到底關唔關事？香港電台方面接受《香港01》查詢便稱：「待該集主要演員涉及的司法程序完結後安排適當時間播出。」

至於王宗堯接受《香港01》訪問時便指自己尊重港台安排：「港台嗰邊都係同我講因為司法程序（臨時抽起），我暫時冇再跟進住，點都好，我處理咗自己官司先。我都會繼續支持港台，因為佢哋最近都好艱難，我亦都相信佢哋會盡力維持返自己嘅編採自由同政治中立嘅取態，繼續做反映市民心聲嘅渠道。」

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