【新冠肺炎】Rainbow稱武漢城鎮無新增個案　雜貨店被清倉

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續肆虐，且已蔓延全球並在各地大爆發。𡃁模胡心諾Rainbow（現名為胡淽喬／Annabella），月前因為要陪男友到武漢，至今依然被困在當地，而她為了不想與男友分開，所以並沒有跟隨其他滯留在當地的香港人乘搭特區政府的包機返港。Rainbow連日來亦有於IG更新自己和當地的最新情況以及報平安。

Rainbow終於可以去超市。(ig@annabella.woo)

呢日她又更新了IG story並出post同大家update下當地的情況，她留言表示：「鎮上雖然未完全解封，因為新洲都已經沒有新病例了，所以現在可以到鎮上大街買東西(當然仍要佩戴口罩)。大街上只有零星店舖營業，街上都沒什麼人，只有一些檢察人員(呼籲市民不要逗留街上太久，不要聚集要戴口罩等)。原本超市不讓進入，只能夠喺門口寫張清單話比店員需要啲咩，店員看到我們兩個女孩子忽然又比我哋入去揀。全超市只有我們兩個人，店員仲多過客。我們買滿了一個購物車的東西，店員沒有收取押金也借購物車給我們推回去，店家好好人。我們村比較近鎮上的超市，走路10分鐘的路程，有些山區的村民去超市要經過五個關卡(檢查站)，就比較難買零食了。」片中可見村口依然有檢查站，仍未解封。而Rainbow晚上去了一家雜貨店，店內很多貨物已被掃光了。

村口仍有檢查站。(ig@annabella.woo)

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