【多圖】15歲「網球界Emma Watson」爆紅　有逆天長腿擁60萬粉絲

體育界一直都存在着不少美女，特別是來自歐美地區的運動健將，而這位年僅15歲的美國網球手Makenzie Raine憑着一雙逆天長腿以及標緻、輪廓分明的五官，吸引了近60萬Instagram追蹤者，更有不少傳媒形容她是網球界的Emma Watson。

同Emma Watson真係幾似樣。（IG@makenzie_raine）

Emma Watson。（劇照）

一年前在網上爆紅後，成為了網球界的新寵兒，還開始進軍模特兒界，與洛杉磯的No Ties Management公司簽約兼職做Model，實行雙方發展。據知年紀輕輕的Makenzie Raine由6歲開始就開始打網球，後來更加入了美國網球組織（USTA），不過就尚未參加過國際賽事。

Makenzie Raine還同時兼任了模特兒工作。（IG@makenzie_raine）

除了網球，Makenzie Raine也十分擅長芭蕾舞。（IG@makenzie_raine）

除了網球之外，其實她也十分擅長跳芭蕾舞。在其中一個IG帖文中，她就曾經表示自己由3歲開始跳芭蕾舞，算得上是她第二擅長的運動。真係多才多藝。

仲識芭蕾舞。（IG@makenzie_raine）

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