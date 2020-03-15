【多圖】37歲李蘢怡夜遊杜拜look勾集體回憶　樣貌身材keep得極佳

提起李蘢怡 (Tiffany) 大家會想起什麼？相信不少人都是立即想起她的歌曲《夜遊杜拜》，這首也是她最讓人留下深刻印象的一首歌，當年都曾經Hit過一排。Tiffany在MV中一臉稚氣，當時只得20歲的她非常之少女，絕對是青春無敵，而MV的男主角是馬國明，那時候的馬明也是一個小鮮肉。Tiffany的《夜遊杜拜》look亦曾成為時下少女跟着仿傚的造型打扮。

蘢怡的歌曲《夜遊杜拜》MV。(youtube截圖)

Tiffany早年已淡出娛樂圈，曾投身設計師行業，之後去了英國修讀藝術學位課程，大學畢業之後，又獲英國皇家藝術學院（Royal College of Art）錄取，修讀Jewellery & Metal的碩士學位，全力向她的夢想進發。月前她就於校內舉行了藝術作品展覽中，展出了自己的設計，名為「在我眼中與你們眼中的夜遊杜拜」，她還以一身中東造型現身，勾起了大家的集體回憶。現年37歲的Tiffany真是keep得好好，靚樣和Fit爆身材多年來都沒有什麼變化，即使已經沒有參與幕前的演出，但依然保持住極佳的狀態。有網民就留言大讚她：「愈來愈有魅力！」

Tiffany嘅夜遊杜拜中東look。(李蘢怡微博)

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